Nevşehir'de bilim insanları, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sektör paydaşlarını bir araya getiren "Kapadokya Destinasyon ve Yaşayan Miras Kongresi" başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Yerleşkesi'ndeki kongrede konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, kongrenin, insanlığın ortak mirası Kapadokya'nın zenginliklerine bilimsel bir yaklaşım sunacağını söyledi.

Kök, Kapadokya'nın milyonlarca yıllık jeolojik oluşumlarıyla medeniyetlerin buluştuğu önemli bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek, bölgenin peribacaları, vadileri, yeraltı şehirleri, kaya oyma mekanları ve geleneksel yaşam kültürüyle dünya mirasının en seçkin örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

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Kapadokya'nın masalsı birikiminin kültür, gelenek ve insan hikayeleriyle değer oluşturduğunu vurgulayan Kök, şöyle konuştu:

"Böylesine kıymetli bir mirası korumak, onu tanıtmak kadar önemlidir. Hızlı kentleşme, turizme dair beklentilerimiz, iklim değişikliği ve doğal afet riskleri karşısında bu coğrafyanın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizim sorumluluğumuz, bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara hiç zarar vermeden aktarabilmek. Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak, uluslararası alanda daha güçlü bir destinasyon haline getirmektir. Bunun için tüm kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sektör temsilcilerimiz ve değerli akademisyenlerin işbirliğiyle hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

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Dünya Serbest Zaman ve Rekreasyon Organizasyonu (WLO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Joanne Schroeder da kültürel miras alanlarında doğallaştırma çalışmalarının önemini anlatarak, "Miras destinasyonlarının geleceği yalnızca geçmişi ne kadar başarılı koruduğumuzla değil, geleceği ne kadar akıllıca şekillendirdiğimizle de belirlenecektir. Kapadokya, bu konuyu değerlendirmek ve geleceği şekillendirmek için bizlere eşsiz bir ortam sunuyor. Burada başlayan bu görüşmelerin yeni ortaklıklara ilham vermesini ve gelecekte de devam etmesini içtenlikle diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ise Kapadokya'yı korumanın yanı sıra asıl başarının ortaya çıkan fikirlerin hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

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Uzun vadeli hedeflerle Kapadokya'yı dünyadaki diğer doğal ve kültürel miras alanları için de örnek bir model haline getirmek​​​​​​​ istediklerini belirten Aslanbay, "Kongremizin en önemli çıktılarından biri '2040 Sonuç Bildirgesi' olacaktır. Bu bildirgenin koruma, iklim uyumu, yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında yol gösterici olmasını bekliyoruz. İstiyoruz ki kongremizde konuşulanlar burada kalmasın, bilimsel değerlendirmeler somut projelere, öneriler kalıcı politikalara dönüşsün." diye konuştu.

Programda, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, WLO İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cristina Ortega da birer konuşma yaptı.

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NEVÜ ve KÜN yerleşkelerindeki çeşitli oturumlarla devam edecek kongre, 27 Kasım'a kadar sürecek.