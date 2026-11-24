Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya Destinasyon ve Yaşayan Miras Kongresi başladı. Uluslararası akademisyenleri, bilim insanlarını, kamu kurumlarını ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren kongrede Kapadokya'nın geleceği, sürdürülebilir turizm ve kültürel mirasın korunması ele alınıyor.

Kongreye Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, protokol üyeleri, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Dünya Serbest Zaman Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Joanne Schroeder, akademisyenler, belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı. Kongrede konuşan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları, peribacaları, vadileri, yeraltı şehirleri ve geleneksel yaşam kültürüyle eşsiz bir mirasa sahip olduğunu söyledi. Bu mirasın yalnızca tanıtılmasının değil, korunarak gelecek nesillere aktarılmasının da önemli olduğunu belirten Kök, turizm ile korumanın birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kök; "Sadece turizmden bahsetmek yanlış olacak. Turizm artı koruma, birbirini tamamlayan iki ana parametre. Turizmin gelişmesiyle doğal ve kültürel mirasın korunması birbirinin alternatifi değildir. Aksine sürdürülebilir turizmin temelinde bu iki unsurun dengeli biçimde bir arada yürütülmesi bulunmaktadır" dedi. Kongrede iklim değişikliği, afet dirençliliği, sürdürülebilir turizm ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alınacağını ifade eden Kök, Göreme Açık Hava Müzesi ve Kızılçukur Vadisi'nde gerçekleştirilecek saha çalışmalarının bilimsel değerlendirmelere katkı sağlayacağını belirtti. Kök, kongre sonunda hazırlanacak Kapadokya 2040 Bildirgesi'nin bölgenin geleceğine ışık tutmasını temenni etti.

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Dünya Serbest Zaman Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Joanne Schroeder ise turizmin yalnızca ziyaretçilere değil, yerel halka ve bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlaması gerektiğini söyledi. Akademik çalışmaların yerel ihtiyaçlar ve karar alma süreçleriyle buluşturulmasının önemine değinen Schroeder, sürdürülebilir turizm, toplum refahı ve kültürel mirasın korunması alanlarında uluslararası iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Schroeder, "Kapadokya'nın geleceği yalnızca geçmişi ne kadar başarılı koruduğumuzla değil, geleceği ne kadar akıllıca şekillendirdiğimizle belirlenecek" dedi. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da Kapadokya'nın yalnızca turizmle değil, tarımı, üretimi, kültürü, zanaatları ve yerel yaşamıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini belirtti. Bölgedeki faaliyetlerin doğal ve kültürel alanların taşıma kapasitesine göre planlanması gerektiğini ifade eden Karasar; "Kapadokya gerçekten bağlarında, atölyelerinde turizmin yok etmediği, hayatın devam ettiği bir ekosistem olarak varlığını sürdürüyor. Her faaliyeti bölgenin taşıyabileceği yük üzerinden hesaplamak durumundayız" diye konuştu. İklim değişikliği ve su kaynaklarının geleceğinin Kapadokya açısından önemli başlıklar olduğunu kaydeden Karasar, Mustafapaşa'da tarihi yapıların dijital envanterinin oluşturulması ve karekod uygulamalarıyla kültürel mirasın tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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Kongre kapsamında açık hava müzeleri ve vadilerde gerçekleştirilecek saha laboratuvarlarıyla bilimsel çalışmaların bölgenin gerçekleriyle buluşturulması, elde edilecek verilerin çözüm önerilerine dönüştürülmesi ve Kapadokya'nın 2040 yılına yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.