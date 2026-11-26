Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 739 bin 261 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 880 uçak iniş kalkış yaptı, 739 bin 261 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 7 bin 261 ton olarak gerçekleşti.

Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay ise 88 bin 546 yolcu ağırlandı.