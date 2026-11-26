Kapadokya Havalimanı 10 ayda 739 bin 261 yolcu ağırladı
Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 739 bin 261 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.
Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 739 bin 261 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 880 uçak iniş kalkış yaptı, 739 bin 261 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 7 bin 261 ton olarak gerçekleşti.
Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay ise 88 bin 546 yolcu ağırlandı.
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