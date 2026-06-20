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        Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 08:07 Güncelleme:
        Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Arzuman A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, Nevşehir-Avanos kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, araç sürücüsü Arzuman A, eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilen ailenin Kayseri'deki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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