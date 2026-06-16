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        Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü

        Nevşehir'de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü

        Nevşehir'de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki bir binanın 5. katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Y.Y.E, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 12 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.Y.E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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