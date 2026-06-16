Nevşehir'de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı

Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.



NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Camlı Köşk'te gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerinde 57 farklı ülkeden yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, bu çeşitliliğin üniversitenin akademik ve kültürel zenginliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.



Aktekin, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yaklaşımının, kültürel bağların güçlendirilmesi ve insani değerler temelinde şekillendiğini ifade etti.



Türkiye Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubangazy Bugubaev de Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında da birbirleriyle ve Türkiye ile bağlarını korumalarının önemine dikkat çekti.



NUDER Başkanı İskender Seyfettin Çınar ise dernek olarak Nevşehir'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına destek olmayı önemsediklerini ve bununla ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlattı.



Program, mezun öğrencilere Aktekin ve protokol üyeleri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan İngilizce Kur'an-ı Kerim meali, plaket ve sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.



Törene, Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Ekrem Emre Çölyen, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.​​​​​​​

