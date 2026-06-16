Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı

        Nevşehir'de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı

        Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Nevşehir'de üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı

        Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki Camlı Köşk'te gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerinde 57 farklı ülkeden yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, bu çeşitliliğin üniversitenin akademik ve kültürel zenginliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Aktekin, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yaklaşımının, kültürel bağların güçlendirilmesi ve insani değerler temelinde şekillendiğini ifade etti.

        Türkiye Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubangazy Bugubaev de Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında da birbirleriyle ve Türkiye ile bağlarını korumalarının önemine dikkat çekti.

        NUDER Başkanı İskender Seyfettin Çınar ise dernek olarak Nevşehir'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına destek olmayı önemsediklerini ve bununla ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

        Program, mezun öğrencilere Aktekin ve protokol üyeleri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan İngilizce Kur'an-ı Kerim meali, plaket ve sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

        Törene, Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Ekrem Emre Çölyen, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi

        Benzer Haberler

        Çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşüp yaralandı
        Çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşüp yaralandı
        Kapadokya'nın rengi değişti: Yağmurlar peri bacalarını yeşile bürüdü
        Kapadokya'nın rengi değişti: Yağmurlar peri bacalarını yeşile bürüdü
        Kayaşehir sanal gerçeklik gözlüğüyle de gezilebiliyor
        Kayaşehir sanal gerçeklik gözlüğüyle de gezilebiliyor
        Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı
        Kapadokya'da Turkcell ile milli maç heyecanı
        Kapadokya'da milli maç heyecanı
        Kapadokya'da milli maç heyecanı
        Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu
        Kimliğini evde unutan öğrenci için polisler seferber oldu