Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 26.09.2026 - 14:23 Güncelleme:
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
E.U.M. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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