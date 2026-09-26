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        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        E.U.M. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda refüje çarparak devrildi.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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