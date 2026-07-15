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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki gurbetçi aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 08:19 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen otomobildeki gurbetçi aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı K OD 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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