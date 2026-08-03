Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Musa Demirci yönetimindeki 66 ACM 78 plakalı otomobil, Kozaklı-Karahasanlı mevkisinde tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Demirci'nin, Samsun'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izni kapsamında köyüne geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de gelin arabası takla attı; gelin ve damat yaralandı
        Nevşehir'de gelin arabası takla attı; gelin ve damat yaralandı
        'ASELSAN Çocuk Şenliği', Nevşehir'de çocuklarla buluştu
        'ASELSAN Çocuk Şenliği', Nevşehir'de çocuklarla buluştu
        Atıklardan yaptığı hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor
        Atıklardan yaptığı hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor
        Kapadokya Balon Festivali, figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi
        Kapadokya Balon Festivali, figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi
        Kastamonu'da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıl...
        Kastamonu'da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıl...
        Kapadokya Üniversitesi'nden Nevşehir'e modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4...
        Kapadokya Üniversitesi'nden Nevşehir'e modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4...