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        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Karahasanlı köyünde Mehmet Türkay'ın (66) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör tarla sürdüğü sırada devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Türkay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kozaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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