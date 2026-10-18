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        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail sona erdi

        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, ödül töreni ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail sona erdi

        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, ödül töreni ile sona erdi.

        Organizasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Ürgüp ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve 78 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla yapılan yarışta, sporcular 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

        119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Vasilii Korytkin birinci, Fransa'dan Boucheıx Alexandre ikinci, Mustafa Dağdelen üçüncü olurken, kadınlarda ise birinciliği Tuğçe Karakaya, ikinciliği Beyza Güzel, üçüncülüğü de İngiltere'den Charlotte Fisher elde etti.

        63 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Rusya'dan Aleksei Beresnev birinci, Mehmet Soytürk ikinci, Oğuzhan Emre Singer üçüncü sırada yer alırken, kadınlarda Rus sporculardan Antonina Lushina birinci, Ekaterina Luzina ikinci, Natalia Tarasova üçüncü oldu.

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        38 kilometrelik parkurda da erkeklerde birinciliği Halil Yaşın, ikinciliği Mestan Turhanen, üçüncülüğü ise Bulgaristan'dan Kristiyan Ivanov elde etti. Kadınlarda ise Türk sporculardan Elif Gökçe Avcı Ataman birinci, Anastasia Nikolaeva ikinci, Dudu Erol da üçüncü sırada yer aldı.

        14 kilometrelik parkurda erkeklerde Can Ayaz birinci, Rusya'dan Anton Bordiukov ikinci, Burakhan Öztaş üçüncü oldu, kadınlarda da Rusya'dan Liudmila Sapronenkova liderliği, Belarus'tan Aliaksandra Sakalouskaya ikinciliği, Tuğba Akın da üçüncülüğü elde etti.

        Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkı verdiği organizasyonun tamamlanmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

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        Dereceye giren sporculara ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

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