Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 78 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 78 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde start aldı.

Ahmet Refik Caddesi girişindeki başlama çizgisinde toplanan sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla koşuya başladı.

Sporcular, peribacalarıyla kaplı vadiler, patika ve tepe yamaçlarını aşarak kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda koşuyu tamamlayacak.

Organizasyonda 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

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119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçip başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkı verdiği Salomon Kapadokya Ultra Trail'in, 14 kilometrelik parkuru da dün 816 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti.