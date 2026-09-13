Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gülşehir-Tuzköy kara yolunda Berat M. idaresindeki 50 AFF 817 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Kadir Ersin B'nin kullandığı 50 AAZ 028 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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