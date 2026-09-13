Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

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