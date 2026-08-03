Nevşehir'de kullandığı motosiklet bina duvarına çarpan çocuk öldü

Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde, kullandığı motosiklet bina duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti. B.Ö'nün (13) kullandığı motosiklet, Hatipoğlu Mahallesi Niğde Yolu'nda bir binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde B.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından çocuğun cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.