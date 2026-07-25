Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.
Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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