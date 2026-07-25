Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.



Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.





Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.





Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

