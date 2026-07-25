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        Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İsmail E. idaresindeki 06 EZT 257 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki 16 BVV 721 plakalı minibüs, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.

        Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.


        Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.


        Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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