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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira cezası kesildi

        Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira cezası kesildi

        Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira cezası kesildi

        Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi Acil Servis çıkışında, trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden K.S'ye 180 bin lira ceza kesildi.

        Olay anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, K.S'nin tartıştığı sürücüyü darbettiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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