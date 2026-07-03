Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira cezası kesildi
Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.
Giriş: 03.07.2026 - 22:21 Güncelleme:
Nevşehir'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi Acil Servis çıkışında, trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden K.S'ye 180 bin lira ceza kesildi.
Olay anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, K.S'nin tartıştığı sürücüyü darbettiği anlar yer aldı.
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