Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 55 gram likit esrar, yaklaşık 6 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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