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        Kapadokya'da balon turuna 2 günlük rüzgar molası

        Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Kapadokya'da balon turuna 2 günlük rüzgar molası

        Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün iptal edildi.

        Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan balon turu, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah yapılamadı.

        Bölgede gün doğumu vaktinde düzenlenen ve turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu turu yarın da gerçekleştirilemeyecek.

        Bölgede yılda ortalama 220 gün yapılabilen uçuşlar, mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

        Sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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