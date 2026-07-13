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        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in anıları memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor

        AHMET DEMİRCAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in hatıraları, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki "Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi"nde yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in anıları memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor

        AHMET DEMİRCAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in hatıraları, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki "Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi"nde yaşatılıyor.

        Yaklaşık 8 yıl önce açılan merkezde 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in çocukluk ile gençlik fotoğrafları, künyesi, görevde kullandığı bıçak, su matarası, beresi ve kıyafetleri sergileniyor.

        Merkezde darbe girişimi gecesine ait fotoğraflar ve gazete manşetlerinin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı bölüm de bulunuyor.

        Şehir içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kültür merkezi, Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı hafızalarda canlı tutuyor.

        Şehidin ilkokul arkadaşı Mahmut Ünal, AA muhabirine, Halisdemir ile iyi arkadaş olduklarını ve beldede sevildiğini söyledi.

        Halisdemir'in çocukluk yıllarından itibaren asker olmayı hedeflediğini ve bu hayalini büyük azimle gerçekleştirdiğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

        "Burada fazla sosyal hayat olmadığından boş vaktimiz çoktu. Ömer'le koyun güderdik. Babalarımız çobandı. Tekmezar mevkisinde su kuyusu var, oraya koyunlar sabah gelirdi, biz de Ömer'le gider, onlara su verirdik. Kuyudan su çeker, koyunların başında beklerdik. Sık sık birbirimizin evine gider gelirdik, babalarımız akraba, biz de Ömer'le çocukluk arkadaşıyız. Ömer, 18-19 yaşlarında uzman çavuşluğu kazandı. Daha sonra gelip gittikçe görüşmeye başladık. Çocukluğunda asker olmayı çok istiyordu, vatanseverdi, çok milliyetçiydi. Azimli, dürüst bir arkadaştı, Ömer'i biz öyle tanıdık."

        - "Arada gider orada eski günleri yad ederim"

        Ünal, 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurarak gösterdiği kahramanlıkla milletin hafızasında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

        Çocukluk arkadaşının vatanı uğruna canını feda etmesinden gurur duyduğunu dile getiren Ünal, "Şehadet haberini aldığımızda Ömer'in bunu yapacağını biliyordum. Gözü karaydı ve gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir arkadaştı. Vatanı, memleketi ve çocukları için Ömer'in bunu yapacağına kalbimden inanıyordum. Ömer bile bile şehadete yürüdü. Ömer'in anılarını yaşatmak için müze açıldı. Arada gider orada eski günleri yad ederim, Ömer'in hatıralarına bakarım. Oraya gittiğimde veya mezarının başına geldiğimde çocukluğu ve gençliği aklıma gelir." ifadelerini kullandı.

        - "Oraya gittiğimizde duygulanıyoruz"

        Ziyaretçilerden İsmail Çağlak da Konya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ve kültür merkezini ziyaret etmek için geldiğini söyledi.

        15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanına sahip çıktığını vurgulayan Çağlak, "Elhamdülillah vatanımızı kurtardık. Vatanı kurtarmak için o gün herkes sokaklara döküldü. Bizler de sokaklardaydık. Ömer Halisdemir, kendini feda ederek vatanımızı, milletimizi kurtardı. Biz de gurur duyuyoruz. Şehidimizi de ziyaret ettik, kültür merkezine de elimizden geldiğince uğramaya çalışıyoruz. Oraya gittiğimizde duygulanıyoruz. Eşyalarına, elbiselerine baktığımız zaman gerçekten müthiş bir duygu coşkusu içerisine giriyoruz." diye konuştu.

        Ziyaretçi Bilal Çelik de kültür merkezine girdiklerinde duygulandıklarını, sergilenen eşyaların ve fotoğrafların 15 Temmuz gecesini yeniden hatırlattığını söyledi.

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