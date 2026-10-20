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        2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı (2)

        TUTUKLANDI

        Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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