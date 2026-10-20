2 çırağını dövdüğü iddiasıyla yeniden gözaltına alınan berber tutuklandı (2)
Giriş: 20.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
TUTUKLANDI
Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan berber Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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