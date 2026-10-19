Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

        Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

        Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı'nda bulunan 10 katlı bir binanın 9. katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün

        Benzer Haberler

        Niğde'de 9. katta yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
        Niğde'de 9. katta yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
        2 çırağını dövdüğü iddia edilen berber, adli kontrolle serbest
        2 çırağını dövdüğü iddia edilen berber, adli kontrolle serbest
        Vali Akmeşe muhtarlarla buluştu
        Vali Akmeşe muhtarlarla buluştu
        'Hasip ile Nasip' filminin galası Bor'da gerçekleştirildi
        'Hasip ile Nasip' filminin galası Bor'da gerçekleştirildi
        Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağına darp iddiası: Önce dövdü, sonra temiz...
        Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağına darp iddiası: Önce dövdü, sonra temiz...
        Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu
        Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu