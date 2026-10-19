Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu

        Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akmeşe, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarların gününü kutladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, muhtarlık kurumunun devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Akmeşe, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde muhtarların önemli sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

        Akmeşe, kentin her köşesine hizmet ulaştırmak amacıyla muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        REKLAM

        Programa, Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Dinçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi
        Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
        Niğde'de gıdanın stratejik önemine dikkat çekildi
        Niğde'de gıdanın stratejik önemine dikkat çekildi
        Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi
        Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi
        Niğde'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öld...
        Niğde'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öld...
        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor
        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor