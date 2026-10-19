Niğde Valisi Akmeşe, kentteki muhtarlarla buluştu

Programa, Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Dinçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akmeşe, kentin her köşesine hizmet ulaştırmak amacıyla muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Akmeşe, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde muhtarların önemli sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, muhtarlık kurumunun devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akmeşe, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarların gününü kutladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

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