Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.
Giriş: 19.10.2026 - 06:24 Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından ilahiler ve kasideler seslendirildi.
Programda, cemaate çorba ikram edildi.
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