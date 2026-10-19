Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi

        Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:24 Güncelleme:
        Niğde'de sabah namazı buluşması düzenlendi

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse tarafından vaaz verildi.

        Namazın ardından ilahiler ve kasideler seslendirildi.

        Programda, cemaate çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
        Niğde'de gıdanın stratejik önemine dikkat çekildi
        Niğde'de gıdanın stratejik önemine dikkat çekildi
        Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi
        Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi
        Niğde'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öld...
        Niğde'de trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öld...
        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor
        Niğde'de kamu çalışanları şampiyonluk için ter döküyor
        Niğde'de 6 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi
        Niğde'de 6 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi