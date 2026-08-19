Aladağlar'da kolu kırılan İngiliz dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

James Daniel Thomas Martin, Aladağlar'ın Lahit Kaya bölgesinde dağ tırmanışı yaptığı sırada düştü. Düşme sonucu yaralanan Martin için bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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