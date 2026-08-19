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        Aladağlar'da kolu kırılan İngiliz dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaptığı sırada düşerek kolu kırılan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Aladağlar'da kolu kırılan İngiliz dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaptığı sırada düşerek kolu kırılan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

        James Daniel Thomas Martin, Aladağlar'ın Lahit Kaya bölgesinde dağ tırmanışı yaptığı sırada düştü. Düşme sonucu yaralanan Martin için bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Yaralı dağcının bulunduğu bölgeden tahliye edilmesi amacıyla Konya'dan askeri helikopter gönderildi.

        Bölgeye ulaşan helikopterle bulunduğu yerden alınan Martin, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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