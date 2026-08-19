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        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Niğde’de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIJ 432 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu Bağlama mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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