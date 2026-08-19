Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Niğde'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 19.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
Niğde’de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIJ 432 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu Bağlama mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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