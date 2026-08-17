Niğde'de üzerine ağaç devrien otomobilde hasar oluştu
Niğde'de üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Giriş: 17.08.2026 - 17:36 Güncelleme:
Niğde’de üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak’ta yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ağaç otomobilin üzerindem kaldırıldı.
Araçta, hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ