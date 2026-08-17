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        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de sağanak, su birikintileri ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de sağanak, su birikintileri ve taşkınlara neden oldu.

        Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri ve göletler oluştu.

        Kimi bölgelerde ise su taşkınları meydana geldi.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

        Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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