Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

        Niğde'de vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik genel güvenlik ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Niğde'de vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik genel güvenlik ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çalışmalar kapsamında vatandaşlara genel güvenlik, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında bilgi verildi.

        Ekipler ayrıca, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışveriş dolandırıcılıkları ve IBAN numarası kiralama suçlarına karşı da vatandaşları uyardı.

        REKLAM

        Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemlerin yer aldığı el broşürleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Çamardı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Çamardı'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        İnşaattan düşen işçi yaralandı
        İnşaattan düşen işçi yaralandı
        Niğde'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Niğde'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Niğde'de yaz Kur'an kurslarında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi veril...
        Niğde'de yaz Kur'an kurslarında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi veril...
        Niğde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici başvuru süreci başladı
        Niğde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici başvuru süreci başladı
        Bor Kütüphanesi'nde yazarlar buluştu
        Bor Kütüphanesi'nde yazarlar buluştu