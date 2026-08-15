Niğde'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Yaralanan işçi, sağlık görevlileri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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