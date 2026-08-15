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        Niğde'de inşaattan düşen işçi yaralandı

        Niğde'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Niğde'de inşaattan düşen işçi yaralandı

        Niğde'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

        Şahsüleyman Mahallesi Yaylak Sokak'ta inşaat halindeki binanın üçüncü katında çalışan H.C. (40), dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan işçi, sağlık görevlileri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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