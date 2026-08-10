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        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı tamamlandı

        TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 11 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi'nin, Konya-Niğde etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya-Niğde etabı tamamlandı

        TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 11 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi'nin, Konya-Niğde etabı sona erdi.

        Yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ve "iz bırakmak" temalarıyla düzenlenen rallide, çoğunluğu klasik araçlardan oluşan konvoy, Konya'dan Niğde'nin Bor ilçesine ulaşarak burada konakladı.

        Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ekip, ardından Bor ilçesindeki Tyana Antik Kenti, Roma Havuzu, Kent Bedesteni ve Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı'nı gezdi.

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğindeki programda konuşan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, Niğde'den memnun olduklarını söyledi.

        Yaklaşık bir ay önce güzergah çalışması için Niğde'ye geldiğini anlatan Serin, şunları kaydetti:

        "Niğde'nin başından giriyorsunuz çıkana kadar hep tarihi medeniyetlerin yaşadığı bir bölge. Ekipten gelen arkadaşların çoğu da böyle bir yeri ilk kez görüyor. Gerçekten çok heyecanlandık. Böyle bir yapıyı görmek ve tanıtmak çok muhteşem. Roma Havuzu ve kemerler olsun aynı şekilde muhteşem. Niğde'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir daha geleceğiz. En güzel organizasyon Niğde'de oldu ve en güzel yerleri de Niğde'de yaşadık. 2027 Mayıs ayında İpek Yolu Rallisi, Avrupa'dan başlayıp Türk devletlerine gidecek, Niğde'yi de rotaya alıp buradan geçeceğiz. Tanıtımına katkı sağlayacağız."

        Ekip, Niğde'deki etkinliklerin ardından Nevşehir'e gitmek üzere yola çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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