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        Aladağlar, zirveleri ve buzul gölleriyle doğaseverleri cezbediyor

        AHMET DEMİRCAN - TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerinden biri olan Aladağlar, sarp zirveleri, buzul gölleri, eşsiz vadileri ve zengin doğal yapısıyla doğaseverlere dört mevsim keşfedilecek benzersiz bir deneyim sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Aladağlar, zirveleri ve buzul gölleriyle doğaseverleri cezbediyor

        AHMET DEMİRCAN - TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerinden biri olan Aladağlar, sarp zirveleri, buzul gölleri, eşsiz vadileri ve zengin doğal yapısıyla doğaseverlere dört mevsim keşfedilecek benzersiz bir deneyim sunuyor.

        Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarına yayılan Aladağlar, 3 bin metrenin üzerindeki 50'den fazla zirvesiyle Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

        Bölge, teknik kaya tırmanışı, trekking, kampçılık, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü gibi birçok doğa sporuna elverişli parkurlarıyla her yıl yerli ve yabancı çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu ile çok sayıda dağcılık kulübünün eğitimlerine ev sahipliği yapan Aladağlar, "Dağcılığın Okulu" olarak da nitelendiriliyor.

        Son yıllarda düzenlenen organizasyonlarla Aladağlar, zorlu zirveleri ve büyüleyici manzaralarıyla birçok dağcının gözde rotaları arasında yer alıyor.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Yusuf Biltekin, AA muhabirine, Aladağlar'ın büyük bir turizm merkezi olduğunu ve büyük bölümünün Niğde'de yer aldığını söyledi.

        Aladağlar'ın Niğde için büyük bir katma değer olduğunu vurgulayan Biltekin, Aladağlar'ın her geçen gün kıymetinin anlaşıldığını ve güzel şeyler yapıldığını ifade etti.

        Biltekin, Aladağlar'ın birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Kısa duvar tırmanışları, trekkingli kamplı etkinlikler, günübirlik yürüyüşler, zirve tırmanışları, bisiklet, dağ bisikleti, at binme, yamaç paraşütü gibi birçok spor burada gerçekleştiriliyor. Aladağlar çok büyük bir alanda yer alıyor, yaklaşık 50'den fazla 3 bin metrenin üzerinde zirvemiz var. Bu zirvelerin teknik olarak zorluk derecesi olanlar da var, normal yürüyüşle ulaşılabilecek zirvelerimiz de mevcut. Büyük Demirkazık, Kızılkaya, Kaldı, Vayvay Torasan, Sulağankaya zirvelerimiz tamamen ipli ve teknik tırmanış gerektiren zirveler. Diğer zirvelere de yürüyüş rotası olarak çıkış gerçekleştiriyoruz."

        - "Yurt dışından birçok doğasever turisti cezbediyor"

        Biltekin, ilkbahar ve yaz dönemlerinde buzulların erimesiyle zirvedeki göllerin su seviyelerinin yükseldiğini dile getirdi.

        Aladağlar'ın zirveleri ve gölleriyle doğa harikası olduğunu belirten Biltekin, şunları kaydetti:

        "3 bin metrenin üzerindeki Yedigöller Platosu'nda bu dönemde ve ilkbahar döneminde yaklaşık 40'a yakın göl oluşuyor. Bu bölgede oluşan göllerin tamamı buzul gölü olduğu için yağış miktarına bağımlı olarak göllerin kalma süresi de artış gösteriyor. Buradan trans faaliyeti dediğimiz, Trans Toros dediğimiz etkinlikler var. Trans Toros etkinlikleri Niğde'den başlayıp Kapuzbaşı Şelaleleri'ne kadar ya da Demirkazık köyünden başlayıp Badem Boğazı'na kadar devam edebiliyor. Buralarda bu etkinlikleri gerçekleştirirken de dağcılarımız birçok zirveye tırmanma gerçekleştiriyor. Aladağlar, Yedigöller Platosu ve çeşitli bölgelerdeki gölleriyle doğa harikası olmasından ötürü yurt dışından birçok doğasever turisti cezbediyor."

        - "Birbirine bitişik zirvelerin bulunduğu bir dağdır"

        Dağcı Cavit Ünlü de yaklaşık 15 yıldır dağcılık sporuyla uğraştığını ve 3 bin metrenin üzerindeki 50 zirvenin yaklaşık 30'una tırmandığını söyledi.

        Aladağlar'ın diğer dağlardan farklı olduğunu anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

        "Aladağlar'ın diğer dağlardan farkı, birbirine bitişik zirvelerin bulunduğu bir dağdır. Mesela Erciyes veya Ağrı Dağı tek bir kütledir ama Aladağlar'da 3 bin metrenin üzerinde bulunan 50'nin üzerinde zirve var. Bunlar da literatürde çok değerli zirvelerdir. Hepsi birbirine yakın olduğu için de hepsine bir hafta içinde tırmanış yapılabilir. Zirvelere bağlı olarak turizm potansiyeli de biraz daha fazla. Ağrı'ya gittiği zaman bir zirve yapabilir ama buraya geldiği zaman yaklaşık 3 bin 500 metrenin üzerinde 7-8 zirvemiz var. Bunların hepsini yapabilir. Turizm açısından burada yatılı alanımız var, aynı zamanda çadır kamp mevkilerimiz, yerli ve yabancı turistler için mihmandarlık ekipmanlarımız var. Bu bölgede akla gelecek her türlü turizm yatırımı ve imkanlarımız bulunmaktadır."

        - "Aladağlar tam bir dağcılık cenneti"


        Elif Su Ören de dağcılığa yeni başladığını dile getirdi.

        Aladağlar'ın bu yolculuğun çok güzel bir başlangıcı olduğunu belirten Ören, "31 Temmuz-2 Ağustos arasında düzenlenen Aladağlar Festivali'nde Ezinevit ve Karasay zirvelerine ilk tırmanışlarımı gerçekleştirdim. Bugün Karagöl'ü görmek için geldim. Dünyanın en etkileyici dağlarından birisi nasıl Everest ise Türkiye'nin en etkileyici dağlarından birisinin de Aladağlar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Ünaldı ise dağcılıkla üniversite yıllarında tanıştığını söyledi.

        Aladağlar'a birçok kez geldiğini anlatan Ünaldı, "Aladağlar'ı sadece bir dağ silsilesi değil, insanın sabrını sınayan, kendi sınırlarını keşfetmesini sağlayan bir dağcılık okulu olarak düşünüyorum. Dağcılığa başlamamla kendimi bambaşka bir dünyanın içinde buldum. Burada sınırlarımı keşfettiğimi hissettim ve kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu. Aladağlar tam bir dağcılık cenneti. Türkiye'de dağcılık dendiğinde akla ilk gelen dağlar Aladağlar'dır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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