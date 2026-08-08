Niğde'de hurdacı dükkanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de hurdacı dükkanının bahçesinde çıkan yangın hasara neden oldu.



Nar Mahallesi'ndeki bir hurdacı dükkanının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce söndürülen yangın, hasara neden oldu.

