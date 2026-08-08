Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de düzenlenen ANALİG Sutopu Türkiye Finalleri tamamlandı

        Niğde'de düzenlenen ANALİG Sutopu Türkiye Finalleri tamamlandı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sutopu Türkiye Finalleri, Niğde'de düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Niğde'de düzenlenen ANALİG Sutopu Türkiye Finalleri tamamlandı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sutopu Türkiye Finalleri, Niğde’de düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.

        Kentte 3-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

        Erkekler kategorisinde Konya birinci, Bursa ikinci, İstanbul üçüncü, Ankara ise dördüncü oldu.

        Kadınlarda da Ankara şampiyonluğa ulaşırken, Kayseri ikinci, Antalya üçüncü, İzmir dördüncü sırada yer aldı.

        Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ile il protokolü, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Çocuklarını balkonda alıkoydu
        Çocuklarını balkonda alıkoydu
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Birol Güven'in acı günü
        Birol Güven'in acı günü
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde

        Benzer Haberler

        Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'den geçecek
        Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'den geçecek
        Niğde'de hurdacı dükkanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de hurdacı dükkanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'ye geliyor
        Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'ye geliyor
        Hafif ticari aracın sürücüsü kalp krizinden ölmüş
        Hafif ticari aracın sürücüsü kalp krizinden ölmüş
        Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan k...
        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan k...