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        Emekli polis, 20 yıldır kaya tırmanışı yapıp yeni sporcular yetiştiriyor

        AHMET DEMİRCAN - Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki emekli polis Abdulkadir Küçükafşar, 20 yıl önce başladığı dağcılık sporunda hem kaya tırmanışları yapıyor hem de yeni sporcular yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Emekli polis, 20 yıldır kaya tırmanışı yapıp yeni sporcular yetiştiriyor

        AHMET DEMİRCAN - Antalya'da yaşayan 67 yaşındaki emekli polis Abdulkadir Küçükafşar, 20 yıl önce başladığı dağcılık sporunda hem kaya tırmanışları yapıyor hem de yeni sporcular yetiştiriyor.


        Gençliğinde atletizmle uğraşan Küçükafşar, 20 yıl önce emekli olduktan sonra Türkiye Dağcılık Federasyonunda yaklaşık 3 yıl dağcılık ve tırmanış antrenörlüğü eğitimi aldı.

        Ardından federasyon bünyesinde antrenörlüğe başlayan Küçükafşar, bu sürede birçok sporcu yetiştirdi.

        Son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonunun Aladağlar'da düzenlediği kaya tırmanışı eğitim kampına katılan Küçükafşar, AA muhabirine, 1984'te askerlikten döndükten sonra sigarayı bıraktığını ve atletizme başladığını söyledi.

        Memuriyet süresince spora devam ettiğini anlatan Küçükafşar, 20 yıl önce emekli olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girdiğini belirtti.

        Küçükafşar, emekliliğinin ardından tanıştığı dağcılık sporunun zamanla yaşamının önemli bir parçası haline geldiğini dile getirdi.




        - "Aladağlar'a çok tırmandım"

        Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dağlarda kaya tırmanışları yaptığını ve eğitimlere katıldığını ifade eden Küçükafşar, şöyle konuştu:

        "Sporu ve doğayı seven bir insan olarak tesadüfen yolum dağcılığa düştü ve federasyonun eğitimlerine başladım. Daha sonra 'Antrenörlük eğitimi de var.' dediler, bir süre ona hazırlandım. Tırmanan çocukları gördüm ve onları yarışmacı olarak çalıştırmaya başladım. Yaklaşık 20 yıldır bu işin içerisindeyim ve tırmanışlar yapıyorum. Genelde Aladağlar'a çok tırmandım. Kaçkarlar, Ağrı Dağı ve Antalya'daki yarı teknik dağlara tırmandım ve kanyon inişleri yaptım."

        Küçükafşar, düzenli olarak yaptığı spor sayesinde herhangi bir sağlık sorunu da yaşamadığını aktardı.


        Yaşı gereği düşük yükseklikteki kayalara tırmandığını anlatan Küçükafşar, "Spordan dolayı herhangi bir sıkıntı ve rahatsızlık yaşamadım, aksine insanı daha sağlıklı ve fit yaptığına inanıyorum. Yaşım gereği yaptığım işten dolayı da sanıyorum bu görülüyor. 50 yaşından sonra hiç spor yapmamış insanın kaya tırmanışı veya zorlu sporlara girmesi mümkün değil çünkü kas yapısı izin vermez. Bunun yerine doğa yürüyüşleri yapabilirler. Oturup beklemektense bu tür aktivitelere gidebilirler." ifadelerini kullandı.


        Abdulkadir Küçükafşar, bundan sonraki süreçte de imkan buldukça tırmanış faaliyetlerine devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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