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        Gümüşler Belde Belediye Başkanı Uzan, basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde'nin Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Gümüşler Belde Belediye Başkanı Uzan, basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde'nin Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Uzan, düzenlenen programda, belediye tarafından yapılacak sosyal konutlar hakkında bilgi verdi.

        Sosyal medya aracılığıyla birkaç gün önce projenin duyurulduğunu belirten Uzan, proje kapsamında yapılan örnek dairenin bir kısmını tamamladıklarını söyledi.

        Uzan, ilerleyen dönemlerde çoklu temel atma töreni yapacaklarını ifade etti.

        Sosyal konut ön başvurularının 1 Temmuz itibariyla başlayacağını aktaran Uzan, şunları kaydetti:

        "Bugün itibarıyla de sosyal medya hesaplarımız ile basın aracılığıyla vatandaşlarımıza başvuru şartlarımızı duyuracağız. 1 ila 15 Temmuz arasında 15 gün süreyle konutlarımız için vatandaşlarımızdan talepleri toplayacağız. İnşallah akabinde de çoklu temel atma törenimizi hep birlikte yapacağız. İnşallah bu projemiz tamamlandığında hep birlikte mutlu bir şekilde bütün gençlerimize ve vatandaşlarımıza anahtar teslim etmeyi Allah bizlere nasip eder inşallah. Örnek dairemiz 300 metrekare arsa üzerine yapılmış 90 metrekarelik bir daire. Toplam 70 daire var."

        Uzan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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