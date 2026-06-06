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        GÜNCELLEME - Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 17:20 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

        Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

        Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan 1'i, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

        İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

        "39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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