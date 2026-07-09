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        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavganın zanlısı kaçarken tırın çarpması sonucu öldü

        Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı, olay yerinden kaçmaya çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavganın zanlısı kaçarken tırın çarpması sonucu öldü

        Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı, olay yerinden kaçmaya çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Nar Mahallesi Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S, pompalı tüfekle O.K'ye ateş açtı.

        Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerindeki ormanlık alanda saklandığı belirlenen K.S, kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçerken sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü emniyetten salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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