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        Niğde'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Niğde'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Niğde'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

        Niğde'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kazanın ardından polislerce gözaltına alınan E.A, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Efendibey Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 51 ABV 001 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki Eren Kızıltepe'nin kullandığı 51 AEP 562 plakalı motosiklet ile çarpışmış, kazanın ardından motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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