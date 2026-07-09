Niğde'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Niğde'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazanın ardından polislerce gözaltına alınan E.A, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Efendibey Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 51 ABV 001 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki Eren Kızıltepe'nin kullandığı 51 AEP 562 plakalı motosiklet ile çarpışmış, kazanın ardından motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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