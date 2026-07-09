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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


        Efendibey Mahallesi'nde E.A. (20) idaresindeki 51 ABV 001 plakalı otomobil, Eren Kızıltepe (16) yönetimindeki 51 AEP 562 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Kızıltepe, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kızıltepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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