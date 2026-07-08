Niğde'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Nar Mahallesi'nde Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi, pompalı tüfekle O.K'ye ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K, sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.
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