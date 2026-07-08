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        Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Niğde'nin Bor ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Niğde'nin Bor ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ailesiyle ilçeye bağlı Bağdüz Mahallesi'ndeki bir bağ evine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Keziban Nazlı Polat, burada düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ailesinin yardımıyla havuzdan çıkarıldığı öğrenilen Polat, ilk müdahalenin ardından Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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