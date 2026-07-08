Niğde'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi
Niğde'nin Bor ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Niğde'nin Bor ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ailesiyle ilçeye bağlı Bağdüz Mahallesi'ndeki bir bağ evine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Keziban Nazlı Polat, burada düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ailesinin yardımıyla havuzdan çıkarıldığı öğrenilen Polat, ilk müdahalenin ardından Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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