Niğdeli öğrenci TIMO 2026 Dünya Finali'nde bronz madalya kazandı

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi ile Şehit Varol Tosun Ortaokulu öğrencisi Azra Dudu Kalay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Matematik Olimpiyatı (TIMO) 2026 Dünya Finali'nde bronz madalya kazandı.



Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 2-6 Temmuz'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Kalay, matematik alanındaki bronz madalyanın sahibi oldu.



TIMO Dünya Finali'ne, ülkelerinde gerçekleştirilen seçme aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler katıldı.



Yarışmada, Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Filipinler, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan öğrenciler mücadele etti.

