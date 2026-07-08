Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgada 1 zanlı tutuklandı
Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.
Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.
Silahlı kavganın ardından polislerce gözaltına alınan T.Y. ve V.Y, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi V.Y. ise serbest bırakıldı.
Şahsüleyman Mahallesi'nde 4 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olayla ilgili T.Y. ve V.Y. gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.