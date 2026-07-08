Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgada 1 zanlı tutuklandı

Niğde'de 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.





Silahlı kavganın ardından polislerce gözaltına alınan T.Y. ve V.Y, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi V.Y. ise serbest bırakıldı.



Şahsüleyman Mahallesi'nde 4 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olayla ilgili T.Y. ve V.Y. gözaltına alınmıştı.

