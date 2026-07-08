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        Niğde'de kimyevi maddeler ihracatı 6 ayda 18,5 milyon doları aştı

        Yılın ilk 6 ayında 55 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştin Niğde'de, ilk sırayı 18 milyon 651 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Niğde'de kimyevi maddeler ihracatı 6 ayda 18,5 milyon doları aştı

        Yılın ilk 6 ayında 55 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştin Niğde'de, ilk sırayı 18 milyon 651 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü aldı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında 55 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 46 milyon dolar seviyesinde bulunan dış satımı önemli ölçüde artırarak istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

        Yıla dengeli bir ihracat grafiğiyle başlayan Niğde, haziran ayında ise 8 milyon 656 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        Şehrin ihracatında en büyük payı, 18 milyon 651 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü aldı. Geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 311 bin dolar olan sektörde yaklaşık yüzde 40 artış kaydedildi.

        Bunu, 7 milyon 553 bin dolardan, 10 milyon 460 bin dolarlık yükselen otomotiv endüstrisi takip etti.


        İlin ihracatta en yüksek artış gösterdiği ülkelerin başında İran geldi. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 11 kat artarak 7 milyon 749 bin dolara yükseldi.

        Irak'a gerçekleştirilen ihracat 3 milyon 406 bin, Bulgaristan'a 2 milyon 952 bin, Cezayir'e ise 2 milyon 713 bin dolara ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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