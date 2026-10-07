Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Niğde ve Kırşehir'de protesto edildi.

        Niğde Sivil Toplum Platformu tarafından Sungurbey Camisi'nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

        Gruptakiler yatsı namazının ardından, cami avlusunda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Yasin Uzun, Aksa Tufanı'nın ardından siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı soykırımın üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

        Bu vahşetin sadece 3 yıllık bir katliam olmadığını vurgulayan Uzun, 1917'den bu yana Filistin topraklarının adım adım gasbedilmesinin bir işgal ve soykırım politikası olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Resmi verilere göre 80 bine yakın sivilin katledildiğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

        "Saldırılarda 176 binden fazla insanımız yaralanmıştır. Enkaz altında cenazesine ulaşılamayan on binlerce masum yatıyor. İş makinelerinin girişine dahi izin vermeyen, gıdayı, suyu ve ilacı bir silah olarak kullanan terör şebekesi, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri yerle bir etmiştir. Gazze'de sağlık sistemi çökmüş, hastalar ilaçsızlıktan can vermekte, hamile kadınlar en ilkel şartlarda doğum yapmaktadır. Ancak iman ve Kur'an hakikatlerinin ışığında biliyor ve inanıyoruz ki Gazze'deki masumların çektikleri bu musibetler, Rahman'ın katında birer manevi rütbedir."

        REKLAM

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen programda Terme Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        "Filistin özgür olana dek, mücadeleye devam edeceğiz" yazılı pankartı taşıyan gruptakiler, yürüyüş sırasında tekbir getirerek, sloganlar atıp İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İHH İnsani Yardım Derneği Kırşehir İl Başkanı Abdurrahman Demirkaya, Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını, ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırıların durmadığını söyledi.

        İsrail'in camilere, hastanelere, okullara, yerleşim yerlerine, beyaz bayrak açan sivillere dahi ateş açarak katlettiğini belirten Demirkaya, "Gazze'deki kronik hastalar da İsrail'in saldırganlığı sebebiyle birçok zorluk yaşıyor. İsrail'in zulümleri, daha doğmamış bebekleri bile hedef alıyor. Gazze'de hamile kadınlar, elektrik, medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalıyor." dedi.

        REKLAM

        Konuşmanın ardından gruptakiler zulüm altındaki Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber

        Benzer Haberler

        Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedil...
        Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri defnedil...
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Niğde'de bir kişinin çatıdan düşen kiremitten kıl payı kurtulması kamerada
        Niğde'de bir kişinin çatıdan düşen kiremitten kıl payı kurtulması kamerada
        Niğde'de sis etkili oldu
        Niğde'de sis etkili oldu
        Niğde'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı
        Niğde'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine TEKNOFEST Güneydoğu'da 2 ödül
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine TEKNOFEST Güneydoğu'da 2 ödül