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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Özdemir, mesajında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan bu eşsiz zaferin, Türk milletinin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği şanlı bir tarih olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle taçlanan Büyük Taarruz'un, ordunun ve milletin tek yürek olarak vatanı uğruna sergilediği emsalsiz fedakarlığın en net tablosu olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

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        "Bu zafer, yalnızca işgalci güçlere karşı kazanılmış askeri bir başarı değil, aynı zamanda yokluk ve imkansızlıklar içindeki bir milletin küllerinden yeniden doğarak, bağımsız ve özgür yaşama iradesine vurduğu şanlı bir mühürdür. Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu kalacağını tescilleyen, istiklal ve istikbalimizin güvencesi olan bu ruh, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Şanlı ecdadımızın kanlarıyla sulanan bu aziz vatanı, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza vererek daha da ileriye taşımak, Cumhuriyetimizin değerlerine sımsıkı sarılarak yarınlarımızı inşa etmek hepimizin en asli görevidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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