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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullananların yakalanmasına yönelik Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 2 zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 bin 240 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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