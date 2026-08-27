Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Niğde'de 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 14 etkinlikte 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Niğde'de 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 14 etkinlikte 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önleyici faaliyetler kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", 'Narko Kaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 14 bilgilendirme etkinliğinde 614 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ve toplumun bu mücadeledeki rolü hakkında bilgiler aktarıldı.

        Öte yandan, etkinliklerde bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Niğde SGK Müdürü Eray Buz'dan SGK borçlularına kritik çağrı: Son gün 31 Ağu...
        Niğde SGK Müdürü Eray Buz'dan SGK borçlularına kritik çağrı: Son gün 31 Ağu...
        Niğde'de narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de narkotik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de kaçak içki operasyonu: 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Niğde'de kaçak içki operasyonu: 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Niğde'de yedikleri yemekten rahatsızlanan 41 kişi hastaneye başvurdu
        Niğde'de yedikleri yemekten rahatsızlanan 41 kişi hastaneye başvurdu
        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 kişi hastaneye başvurdu
        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 kişi hastaneye başvurdu
        Aynı firmadan alınan yemekten yiyen 2 işletmedeki 41 kişi, hastanelik oldu
        Aynı firmadan alınan yemekten yiyen 2 işletmedeki 41 kişi, hastanelik oldu