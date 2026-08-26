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        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 kişi hastaneye başvurdu

        Niğde'de faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 kişi hastaneye başvurdu

        Niğde’de faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işletmenin bazı çalışanlarının, bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Yapılan ilk tespitlerde, rahatsızlanan kişilerin 25 Ağustos'ta aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık birimlerimizden alınan güncel bilgilere göre, toplam 41 kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş olup genel sağlık durumları iyidir. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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