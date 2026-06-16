Niğde Belediyesinden KPSS adaylarına ücretsiz tekrar kampı

Niğde Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan memur adayları için 5 gün sürecek ücretsiz genel tekrar kampı düzenleyecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre kamp, 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.





Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kampın dersleri her sabah saat 09.00'da başlayacak.



Kamp kapsamında, genel yetenek ve genel kültür oturumlarına yönelik ders tekrarları yapılacak.





Sınava girecek tüm adaylar kamptan yararlanabilecek.

